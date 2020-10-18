أعلنت الشركة السعودية للصناعات الأساسية «سابك» توسيع نطاق مشروع تحويل النفط إلى كيماويات مع شركة أرامكو السعودية من خلال مواصلة تطوير تقنيات تحويل النفط الخام إلى كيماويات ومن خلال التكامل في بعض المشاريع المشتركة للشركتين حول العالم.وأوضحت «سابك» أنه سيتم الأخذ في الاعتبار خطط النمو للشركتين وبحث جميع الفرص المتاحة للتكامل في المشاريع المستقبلية لتعظيم الفائدة الاقتصادية للشركتين ودراسة جميع الخيارات الفنية المثلى لتطوير نطاق أعمال المشاريع وتقييم مخاطر السوق.ويعتزم الطرفان إعادة تقييم أعمال مشروع تطوير مجمع صناعي مع شركة أرامكو لتحويل النفط الخام إلى كيماويات، من خلال دراسة تكامل مصافي شركة أرامكو في مدينة ينبع مع مجمع صناعي يحوي وحدة تكسير الاولفينات متعدد اللقيم ووحدات مشتقاته الأخرى.وأكدت «سابك» التزامها مع «أرامكو» بمواصلة تطوير تقنيات تحويل النفط الخام إلى كيماويات؛ ما يسهم في زيادة كفاءة التكلفة وفرص خلق القيمة في مجال صناعة الطاقة والبتروكيماويات على نطاقٍ أوسعٍ.وكانت «سابك» قد أعلنت في 26 نوفمبر 2017م، على موقع «تداول» توقيع مذكرة تفاهم لدراسة جدوى تطوير مجمع صناعي مع شركة أرامكو لتحويل النفط الخام إلى كيماويات.