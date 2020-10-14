كشف وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف وجود العديد من المنتجات السعودية التي تعد جودتها أعلى من المنتجات المستوردة الموجودة في السوق، مضيفا أن هذه المنتجات تشهد إقبالاً كبيراً على المستويين المحلي والدولي.وأكد الخريف، خلال لقائه بأعضاء الجمعية السعودية لكتاب الرأي، أن الصناعة السعودية تُبنى على قاعدة صلبة، وتحظى بموثوقية عالية في الأسواق العالمية، مُشددا على أن أحد أهداف الوزارة اليوم هو الحفاظ على جودة المنتج الوطني وحمايته من الإغراق والممارسات الضارة. وشدد على أن الوزارة تعمل مع شركائها في القطاع الصناعي على خلق وظائف مناسبة للسعوديين، مبيناً أن مكرر الوظائف في القطاع الصناعي عالٍ جداً مقارنة بغيره من القطاعات، فالوظيفة المباشرة تخلق من 5 إلى 10 وظائف في قطاعات أخرى.وحول الرابط بين قطاعي الصناعة والتعدين، قال الخريف: «الدولة تواصل خططها لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، وتعمل على تقييم الأوضاع ومعالجة التحديات، وأكبر دليل على ذلك هو إنشاء وزارة مستقلة للصناعة والتعدين، ووجود أحد أكبر برامج الرؤية يُعنى بهما، كما أن قطاعي الصناعة والتعدين يشتركان في عدد من الخصائص؛ فالاستثمار فيهما طويل المدى، ويحتاج لرؤوس أموال كبيرة»، مضيفاً أن قرار دمج الصناعة والتعدين يؤكد أن هذه الثروات يجب أن نستفيد منها بدلاً من تصديرها كمواد خام.وشدد الخريف على أن الوزارة تعمل مع شركائها في القطاع الصناعي على خلق وظائف مناسبة للسعوديين، مبيناً أن مكرر الوظائف في القطاع الصناعي عال جداً مقارنة بغيره من القطاعات، فالوظيفة المباشرة تخلق من 5 إلى 10 وظائف في قطاعات أخرى.