بحث محافظ الهيئة العامة للعقار عصام المبارك، مع محافظ الهيئة العامة لعقارات الدولة إحسان بافقيه، إنشاء خريطة تفاعلية لمعرفة توزيع العقارات على مستوى المملكة، وبناء قاعدة بيانات جغرافية مدعمة بكافة البيانات والمعلومات ذات العلاقة، تمكّن من حماية العقارات، وزيادة موثوقيتها، وإصدار التقارير التي من شأنها دعم القرار، والمساعدة في وضع الخطط التطويرية.وناقش المبارك وبافقيه مجالات التعاون في تنظيم النشاط العقاري الحكومي وغير الحكومي، والإشراف عليه، وتطويره، وزيادة كفاءته، وتشجيع الاستثمار فيه، إضافة إلى التكامل بين الهيئتين؛ لتطبيق فعال لحوكمة القطاع العقاري، وزيادة فاعلية السوق العقاري، وتمكينه، واستدامته، وتعاون الهيئتين في مجال اختصاصهما في حصر العقارات، واتخاذ الاجراءات اللازمة للتسجيل العيني لعقارات الدولة وعقارات الأفراد والقطاع الخاص، وتوثيقها، وحفظها في قاعدة بيانات جغرافية.