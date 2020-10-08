كشف مصدران مطلعان، أن صندوق الاستثمارات العامة السعودي يجري مباحثات مبكرة لشراء حصة في سلسلة متاجر لولو غروب إنترناشونال، وفقا لـ«العربية». وقال أحد المصادر: «إن المناقشات بين صندوق الاستثمارات العامة ومجموعة لولو بدأت منذ ٤ إلى ٦ أسابيع»، إلا أنه لم يتضح على الفور حجم الحصة التي يسعى صندوق الاستثمارات العامة لشرائها؛ لأن المناقشات لا تزال في مرحلة مبكرة، أو ما إذا كانت المحادثات ستؤدي إلى صفقة نهائية.يذكر أنه في شهر أبريل الماضي وافقت شركة استثمارية في أبوظبي على شراء حصة تزيد قيمتها على مليار دولار في مجموعة لولو، التي تدير واحدة من أكبر سلاسل هايبر ماركت في الشرق الأوسط.وتدير مجموعة لولو أيضا متاجر تجارية بجانب أعمال أخرى مثل المستشفيات والقطاع العقاري، وتقدر مبيعاتها السنوية بـ7.4 مليار دولار، ولديها أكثر من 50 ألف موظف.