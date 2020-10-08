يطلق مصرف الراجحي برنامجاً تدريبياً، بالتعاون والتنسيق مع «جمعية مودة الخيرية للحد من الطلاق وآثاره»، بعنوان «معاً لتوطين السياحة»، ضمن نشاطات المصرف المختلفة في مجال المسؤولية الاجتماعية، التي يحرص من خلالها على دعم المجتمع بكافة شرائحه وأطيافه، إيماناً من المصرف والقائمين عليه بأهمية الترابط والتكاتف لتقديم كل ما من شأنه خدمة الوطن والمواطن والاستثمار في رأس المال البشري. ويسعى البرنامج الذي يمتد إلى 6 أشهر إلى تأهيل 25 متدربة من المستفيدات من جمعية مودة وبناتهن من فئة المطلقات ذوات الوضع الاقتصادي المتدني للفئة العمرية من 18 إلى 33 عاما، إذ سيتم إلحاق المتدربات ببرنامج تدريبي مكثف بواقع 480 ساعة لتأهيلهن في مجال إدارة الفنادق وإكسابهن الأسلوب الاحترافي الأمثل وتطوير مهاراتهن الشخصية والمهنية من خلال عدد من ورش العمل النظرية والعملية منها (اللغة الإنجليزية، مهارات الاتصال والحوار، تقنيات المكاتب الأمامية، تطبيقات الحجوزات للمنشآت السياحية على الحاسب «أوبرا»)؛ لتمكينهن من الالتحاق بالفرص الوظيفية وإدماجهن في عجلة التنمية المستدامة.