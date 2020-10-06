صعدت الأسهم اليابانية قرب أعلى مستوى في أسبوع، اليوم (الثلاثاء)، إذ تحسن الإقبال على المخاطرة بعد أن عاد الرئيس الأمريكي دونالد ترمب إلى البيت الأبيض عقب تلقيه علاجا في مستشفى من كوفيد-19؛ ما قلص المخاوف بشأن الضبابية السياسية.وارتفع المؤشر نيكاي القياسي 0.52% إلى 23433.73 نقطة، بينما ربح المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.52% إلى 1645.75 نقطة. ولم يسجل المؤشران هذه المستويات منذ 30 سبتمبر الماضي.واقتفى المستثمرون أثر الإغلاق الإيجابي لوول ستريت الليلة الماضية، حين ارتفعت المؤشرات الرئيسية بقوة بفضل آمال التحفيز ونبأ عودة الرئيس ترمب إلى البيت الأبيض بعد 3 ليال قضاها في المستشفى.وصعدت أسهم التكنولوجيا وأشباه الموصلات اليابانية، إذ استفادت من ارتفاع المؤشر ناسداك أكثر من 2 % الليلة الماضية.وصعد سهم مجموعة سوفت بنك 2.41%، بينما أغلق سهم ديسكو كورب مرتفعا 1.74%.وربح سهم باناسونيك ما يزيد على 2% وأغلق سهم تويوتا موتور مرتفعا 0.71%، بعد أن أوضح مشروعهما المشترك للبطاريات أنه سيؤسس خط إنتاج في غرب اليابان لصنع وحدات طاقة ليثيوم-أيون للسيارات الهجينة بدءا من 2022.ومن بين الأسهم التي سجلت أداء يفوق سائر السوق هينو موتورز الذي قفز 6.36%، بعد أن قالت تويوتا أمس (الإثنين) إن الشركتين ستطوران على نحو مشترك شاحنة كهربائية للخدمة الشاقة تعمل بخلايا الوقود في سوق أمريكا الشمالية.ونزل سهم مجموعة بورصة اليابان، التي تملك بورصة طوكيو، 3.29%، بعد أن ذكرت البورصة أنها عينت أربعة أعضاء خارجيين بمجلس الإدارة في لجنة للتحقيق في عطل للتداولات الأسبوع الماضي. كما نزل سهم فوجيتسو لتطوير الأنظمة 0.7%، إذ تواصل الشركة فحص سبب العطل.