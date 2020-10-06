شددت الهيئة العامة للغذاء والدواء الرقابة على مصانع الأعلاف الوطنية؛ بهدف التأكد من مدى الالتزام بالاشتراطات والمواصفات المتعلقة بالمنتجات.وأكد المتحدث باسم هيئة الغذاء والدواء تيسير المفرج لـ«عكاظ»، أن الجولات الرقابية التي تقوم بها الهيئة على مصانع الأعلاف تتم بالتعاون والتنسيق مع وزارتي البيئة والمياه والزراعة، والشؤون البلدية والقروية.وأشار إلى عدم ارتباط الجولات الميدانية بملف النظام الإلكتروني (السجل الوطني)، لافتا إلى أن الحملات الرقابية ليست مرتبطة بأشياء معينة، منوها إلى أن الجولات التفتيشية تستهدف التأكد من سلامة المنتجات وكذلك الوقوف على نظامية المنشآت.من جهتها، كشفت مصادر ذات علاقة بصناعة الأعلاف، أن فرق الرقابة التابعة لهيئة الغذاء والدواء أطلقت حملات تفتيشية على المصانع العاملة بالسعودية كافة، مشيرة إلى أن الجولات الميدانية تهدف للوقوف على مدى الالتزام بالاشتراطات والمتطلبات الخاصة بالمنتجات.وأكدت المصادر، أن الفرق التفتيشية تعمد لفرض الغرامات المالية على كافة المخالفات، بحيث تراوح الجزاءات المالية بين 5 آلاف – 100 ألف ريال.وقالت: «قائمة المخالفات تتضمن أكثر من 50 بندا تشكل جميع الأمور ذات العلاقة بالمصانع والمنتجات وغيرها من الاشتراطات والمواصفات، وكذلك تخزين المنتجات في مواقع غير ملائمة، إضافة لانتهاء الرخصة، كما أن الفرق الميدانية تقوم بالتأكد من جميع المتطلبات سواء الرخصة الرسمية أو شهادات المنتج، إضافة إلى أن الحملات التفتيشية تشمل كذلك نقاط التوزيع الخاصة بالأعلاف بالمملكة؛ بهدف التأكد من مطابقة المنتجات للمواصفات المطلوبة».وذكرت المصادر، أن متطلبات هيئة الغذاء والدواء تشمل كذلك وجود «بطاقة منتج» على أكياس المنتجات، التي تتضمن طريقة الاستخدام وكافة البيانات المطلوبة للأعلاف وتاريخ الصلاحية والانتهاء، إضافة لبيانات شاملة لمكونات المنتج ورقم التصنيع، فضلا عن طريقة التخزين.وأفادت بأن «بطاقة المنتج» تهدف لتعزيز الشفافية وتعريف المستهلك بكافة البيانات المطلوبة، لافتة إلى أن عدد المصانع العاملة في صناعة الأعلاف يتجاوز 50 مصنعا بمختلف مناطق المملكة، مقدرة إجمالي الاستهلاك السنوي بنحو 10 ملايين طن تقريبا، ويقدر الفائض بنحو 10%.