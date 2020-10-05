كشفت اللائحة التنفيذية لضريبة التصرفات العقارية التي بدأ تطبيقها اعتبارا من (الأحد) الماضي الموافق 4/ 10/ 2020، أنه لن تقوم الجهة المختصة بإتمام عملية التوثيق (الإفراغ) دون سداد ضريبة التصرفات العقارية.وبحسب مصادر مطلعة أكدت لـ«عكاظ» فإنه لا توجد شهادة تسجيل في ضريبة التصرفات العقارية، لافتة إلى أنه يتم سداد ضريبة التصرفات العقارية من خلال «بوابة» ضريبة التصرفات العقارية.وأشارت المصادر إلى أنه يعد سداد الضريبة إلزاميا قبل أو أثناء عملية توثيق نقل الملكية «الإفراغ» من خلال الجهات الرسمية أو أثناء أو قبل إبرام التصرفات التي لا يتم توثيقها لدى الجهات المختصة.يذكر أن لائحة ضريبة التصرفات العقارية تتألف من 15 مادة. وتفرض الضريبة بنسبة قدرها 5% من إجمالي قيمة التصرف في العقارات مهما كانت حالتها أو شكلها أو استخدامها في وقت التصرف.