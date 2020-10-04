ارتفع عجز الميزان التجاري التركي 192.7% على أساس سنوي في شهر سبتمبر الماضي إلى 4.88 مليار دولار، وذلك بحسب ما أظهرته وزارة التجارة التركية.ووفقاً للبيانات فإن الواردات زادت 23.32% إلى 20.89 مليار دولار، بينما ارتفعت الصادرات 4.84% إلى 16.01 مليار دولار.وكانت وكالة «موديز» للتصنيف الائتماني، قد خفضت التصنيف الائتماني لتركيا من «B1» إلى «B2»، لافتة إلى أن نقاط الضعف الخارجية للبلاد ستتسبب على الأرجح في أزمة في ميزان المدفوعات وأن مصداتها المالية آخذة في التناقص. وقالت الوكالة الدولية في تقرير حديث: «مع تزايد المخاطر التي تهدد الوضع الائتماني لتركيا، يبدو أن مؤسسات البلاد لا تنوي أو لا تقدر على التعامل بشكل فعال مع هذه التحديات». وتتصدر الليرة التركية مشهد الانهيار الذي ينزلق إليه الاقتصاد التركي وذلك بعد أن فقدت نحو 26% من قيمتها منذ بداية عام 2020، لتصبح أسوأ العملات أداء على مستوى العالم.