في أحدث تقرير شهري للتوظيف قبل انتخابات الرئاسة المقررة في الثالث من نوفمبر القادم، كشفت وزارة العمل الأمريكية أخيرا، تباطؤ نمو الوظائف الأمريكية أكثر من المتوقع في سبتمبر الماضي، إذ انحسر التعافي من تراجع مدفوع بكوفيد-19 في ظل نفاد أموال حكومية واستمرار الجائحة؛ ما يترك الكثيرين مهددين بأن يصبحوا عاطلين عن العمل على نحو دائم.في حين زادت الوظائف في القطاعات غير الزراعية 661 ألفا الشهر الماضي، بعد أن ارتفعت 1.489 مليون في أغسطس.