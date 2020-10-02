أعلنت اثنتان من كبريات شركات الطيران في الولايات المتحدة أنّهما ستباشران، الخميس، تسريح عشرات الآلاف من موظفيهما بسبب عدم توصل الكونغرس الأمريكي إلى اتفاق بشأن تقديم مساعدات جديدة للقطاع الذي تضرّر بشدّة من تداعيات جائحة كوفيد-19، بحسب ما نشرته «روسيا اليوم».

وقالت «أمريكان إيرلاينز» إنها ستطلق الخميس «العملية الصعبة» المتمثلة بوضع 19 ألفاً من موظفيها في حالة بطالة تقنية. وحذت حذوها «يونايتد إيرلاينز» بقولها إنها ستباشر عملية تسريح 13.432 من موظفيها.

وتركت الشركتان الباب مفتوحاً أمام إمكانية العودة عن هذا القرار، بقولهما إنّهما ستلغيان عمليات التسريح إذا ما توصّل الديموقراطيون والجمهوريون في الكونغرس «خلال الأيام القادمة» إلى اتفاق على تقديم مساعدات للقطاع.

وعلى غرار سائر الشركات الكبيرة الأخرى في قطاع الطيران الأمريكي، تعهدت شركتا «أمريكان» و«يونايتد» في الربيع بعدم تسريح أي موظف لغاية 30 سبتمبر، وذلك مقابل حصولها على إعانات مالية بلغ مجموعها 25 مليار دولار.

وكانت وزارة الخزانة الأمريكية أعلنت الثلاثاء أنها توصلت إلى اتفاق مع 7 شركات طيران في البلاد، بينها «أمريكان» «ويونايتد»، لإقراضها مبلغاً إجمالياً قدره 25 مليار دولار، لكن هذه القروض لن تساهم في تغطية رواتب الموظفين بل ستخصص لمساعدة الشركات على تغطية نفقاتها الجارية، وبالتالي فإن عملية تسريح الموظفين ستتواصل.