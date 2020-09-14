ارتفعت أسعار الذهب، اليوم، مدعومة بضعف الدولار، بينما يتطلع المستثمرون إلى اجتماع مجلس الاحتياطي الأمريكي هذا الأسبوع لاستقاء المؤشرات بشأن إجراءات التحفيز ومعدل التضخم المستهدف. وارتفع الذهب في السوق الفورية 0.2% إلى 1944.69 دولار للأوقية في التعاملات المبكرة. وزاد الذهب في العقود الأمريكية الآجلة 0.3% إلى 1953.20 دولار. وقال كبير إستراتيجيي السوق لدى أكسي كورب ستيفن إينس: «سوق الذهب تعول على سياسة مجلس الاحتياطي، كما أن البنك المركزي الأمريكي قد لا يحيد عن نبرته الحالية، لكن ثمة اعتقاداً قوياً داخل السوق بأنه سيكون قادراً على إيقاد شرارة التضخم». يأتي ذلك فيما هبط مؤشر الدولار 0.2% أمام منافسيه، وسط تركيز على إعلان سياسة المجلس (الأربعاء) القادم. وضعف الدولار يزيد من تكلفة الذهب لحائزي العملات الأخرى. لكن حدّ من تقدم الذهب إقبال المستثمرين على الأصول عالية المخاطر مع عودة الآمال حيال لقاح محتمل لمرض كوفيد-19 بعد استئناف أسترا زينيكا التجارب السريرية. وزاد السعر الفوري للفضة 0.3% إلى 26.82 دولار للأوقية، وقفز البلاتين 1.3% إلى 936.91 دولار، بينما فقد البلاديوم 0.5% ليسجل 2309.14 دولار للأوقية.