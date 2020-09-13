فاز البنك السعودي البريطاني (ساب) بجائزة «أفضل بنك في المملكة لعام 2020» من مجلة غلوبال فاينانس. وحصل ساب على هذه الجائزة بناءً على آراء نخبة من الخبراء الماليين، مع الأخذ بعين الاعتبار جملة من المعايير يأتي في مقدمتها النمو في الأصول، والربحية، والمدى الجغرافي، والعلاقات الاستراتيجية، وتطوير الأعمال الجديدة والابتكار في المنتجات.

وعلق العضو المنتدب لـ«ساب» ديفيد ديو قائلاً: «اندماجنا مع البنك الأول يعزز طموحنا لكي نصبح أفضل بنك في المملكة لذلك، نحن سعداء حقا بفوزنا بهذه الجائزة. وبينما نواصل عملنا على جمع أفضل ما في كلا البنكين تحت سقف بنك واحد، لم نتوقف أبدًا عن الاستثمار في أعمالنا لريادة الخدمات المصرفية، حيث يمنحنا اندماجنا الموارد اللازمة لوضع معايير مصرفية جديدة في المملكة، لذا نحن نتطلع للمستقبل بكل حماس».

وعزز بنك ساب مكانته في السوق مؤخرا من خلال سلسلة من الإنجازات، حيث نجح في طرح صكوك من الشريحة الثانية بقيمة 5 مليارات ريال سعودي، كأول عملية إصدار صكوك للبنك المندمج في أسواق الاقتراض الرأسمالية، إضافة الى فوز حساب التوفير «وافر» من ساب بجائزة «منتج العام». كما حصل «ساب» على جائزة «أفضل تطبيق للخدمات المصرفية الرقمية» في المملكة العربية السعودية من مجلة غلوبال فاينانس.