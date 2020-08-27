فيما بدأ تطبيق قرار الدفع الإلكتروني على كافة نقاط البيع في المملكة، اعتباراً من أمس الأول، وتبرير عدد من أصحاب المحلات التجارية بأن عدم التزامهم بالقرار جاء بسبب عدم استلامهم للأجهزة من المشغلين.كشف المتحدث باسم وزارة التجارة والاستثمار عبدالرحمن الحسين لـ«عكاظ»، أن العربات المتنقلة ملزمة بقرار الدفع الإلكتروني، الذي بدأ تطبيقه اعتباراً من أمس الأول، على كافة نقاط البيع في المملكة.وقال الحسين: «المرحلة الخامسة من الإلزام بالدفع الإلكتروني، التي انطلقت في نهاية شهر يوليو الماضي، شملت المطاعم بما فيها مطاعم تجهيز الحفلات والوجبات السريعة والمأكولات البحرية والمقاهي العامة والشعبية والبوفيهات والكافتيريات وسيارات بيع الأغذية (الفود ترك)، ومحال بيع العصائر والآيسكريم».وأشار الحسين إلى أن وزارة التجارة تقوم وفق اختصاصاتها بجولات تفتيشية شاملة بكافة مناطق المملكة؛ لمراقبة توفير واستخدام وسائل الدفع الإلكتروني على جميع الأنشطة، إضافة إلى تلقي الوزارة مباشرة بلاغات المستهلكين في حال عدم توافر الخدمة أو الامتناع عن تمكين المستهلك من استخدامها، وتطبيق أقصى العقوبات النظامية على المنشآت غير الملتزمة بالقرار.وفي ما يتعلق بالتأخر في توفير وسائل الدفع الإلكتروني، بين الحسين أن أصحاب المنشآت يعطون مدة كافية، اعتباراً من الإعلان عن القرار إلى بدء تطبيق المخالفات، وفي حال التأخر من قبل مقدم الخدمة فإن على صاحب المنشأة المبادرة في التقدم على مقدم خدمة آخر، أو رفع شكوى لمؤسسة النقد العربي السعودي من خلال «ساما تهتم».