قدر مدير عام الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية «مدن» المهندس خالد السالم، حجم الاستثمارات النسائية في القطاع الصناعي بنحو 1% في مختلف المدن الصناعية، مرجعاً ذلك لخوف المرأة من الدخول في الاستثمارات الصناعية، إضافة لحاجة الاستثمارات الصناعية للخبرة التي يمتلكها المستثمرون من رجال الأعمال، لافتاً إلى أن «مدن» على استعداد لمساعدة المرأة للاستثمار في القطاع الصناعي.وقال السالم، خلال ندوة بعنوان «تمكين الاستثمار النسائي في القطاع الصناعي»، نظمتها غرفة تجارة وصناعة الشرقية «عن بعد»، أمس: «الانتهاء من المصانع الجاهزة في المدينة الصناعية الأولى في الدمام سيكون في أبريل 2021، والمصانع الجاهزة الصغيرة التي تتجاوز 200 متر مربع تعتبر التجربة الأولى بالمملكة، وهذه المصانع ستتاح للمستثمرات في العديد من الصناعات، واختيار المدينة الصناعية الأولى بالدمام يأتي استجابة لرغبة سيدات الأعمال كونها قريبة من النطاق العمراني».وأوضح، أن إجمالي العاملات في المدن الصناعية يصل إلى 17 ألف عاملة، منهن 1750 عاملة بالشرقية.وأضاف: «المرأة العاملة أكثر إنتاجية من الرجل في بعض المنتجات مثل الغذائية والطبية والمختبرات وبعض الصناعات اللوجستية، ونرحب بإطلاق مبادرة بالتعاون مع غرفة الشرقية للوقوف على الفرص الاستثمارية الواعدة في القطاع الصناعي، وأدعو المستثمرات للدخول في صناعة مواد التجميل، إذ تعتبر المملكة من أكبر الدول المستوردة على المستوى العالمي، والبحث عن شراكات عالمية في مجال صناعة مواد التجميل، إلى جانب الاستثمار في المشغولات الذهبية وصناعة السيراميك».