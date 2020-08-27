أكد مرشح السعودية لرئاسة منظمة التجارة العالمية المستشار محمد التويجري، أنه سيعمل على تطوير آلية عمل المنظمة. وقال التويجري في مقابلة مع قناة «العربية»: «إن للمملكة علاقات تجارية مع القوى الكبرى، وكان لها دور قيادي في قيادة مجموعة العشرين، وكان من بين البنود التي طرحتها السعودية هو إصلاح منظمة التجارة العالمية». وأضاف: «إن هذا البند يهم أعضاء المنظمة، ويهم فتح الوظائف، وفتح نظام التجارة الحرة، وهذا له أهمية كبرى للدول الأعضاء». وتنتهي المرحلة الثانية «الراهنة» من عملية اختيار المدير العام القادم لمنظمة التجارة العالمية في 7 سبتمبر القادم، لتبدأ في ذلك التاريخ المرحلة الثالثة والأخيرة، أو «مرحلة التصفيات» بين المرشحين للمنصب.