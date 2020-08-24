كشف رصد أجرته «عكاظ» طرح فنادق ومنتجعات محافظة جدة، عروضا وخصومات سعرية تراوح بين 48% و81%، في الوقت الذي أعلنت فنادق أنها كاملة العدد، لافتة إلى أنها ستقدم عروضا ممتازة أخرى لعملائها في الفترة القليلة القادمة، بالتزامن مع إعلان فنادق ومنتجعات أن أعداد الغرف المتبقية لديها محدودة، بما يصل إلى 4 غرف فقط، في إشارة إلى زيادة نسبة الحجوزات والإشغال وارتفاع الإقبال من العملاء.وبحسب الرصد، فإن العروض التي طرحها عدد من الفنادق فئة الخمسة نجوم، بلغت نسبتها 55%، لم يتبق منها سوى غرف محدودة العدد، رغم أن سعر الليلة الواحدة بلغ 1999، مقابل 4.407 ريالات.ووفقاً للرصد، تنافست عدة فنادق في تقديم عروض مغرية للعملاء، إذ قدمت فنادق عروضا وصلت إلى 75%، بسعر 257 ريالا للغرفة في الليلة الواحدة، مقابل 1.023 ريالا، مع شمول العرض وجبة إفطار مجانية.كما قدمت فنادق خصومات بنسبة 48%؛ ليشمل سعر الليلة 219 ريالا، مقابل 420 ريالا قبل العرض، إضافة إلى تقديم فنادق عروضا بقيمة 50%، بسعر 209 ريالات، مقابل 420 ريالا لليلة الواحدة.كما طرحت فنادق في أبحر وكورنيش جدة عروضا شملت خصما على سعر الغرفة وصل إلى 81%، ليصل السعر إلى 263 ريالا، مقابل 1.380 ريالا.من جهته، أرجع مشرف على قطاع الاستقبال والخدمات بأحد فنادق مدينة جدة صالح النجمي لـ«عكاظ»، زيادة نسب الإشغال في الفنادق والمنتجعات إلى زيادة نسب التعافي من فايروس كورونا أخيرا، والتدابير الاحترازية المتخذة لسلامة النزلاء.وقال: «مجموعة من الفنادق والمنتجعات أطلقت عروضا وخصومات لتعويض فترة عدم الإشغال خلال بداية أزمة كورونا، والخسائر التي نجمت عنها، منذ بداية مارس الماضي؛ لذا حاليا الفنادق تتنافس على استقطاب أكبر نسب من العملاء من خلال زيادة الخدمات».