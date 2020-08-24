أكد وزير الإسكان ماجد الحقيل أن وزارة الإسكان، عبر برنامج «سكني»، تحرص على استمرارية توفير الخيارات السكنية المتنوعة التي تلبي رغبات مختلف فئات المجتمع.ولفت الوزير الحقيل، خلال تفقّده أمس، المشاريع السكنية ضمن برنامج «سكني»، التي تأتي بالشراكة مع القطاع الخاص؛ ممثلاً بالمطوّرين العقاريين في منطقة عسير، إلى متابعة الوزارة المستمرة لنسب إنجاز المشاريع والتحقق من سيرها لضمان تنفيذها بالشكل المناسب، وذلك في إطار تسهيل التملّك السكني للأسر السعودية ورفع نسبته وفقاً لمستهدفات برنامج الإسكان -أحد برامج رؤية المملكة 2030.يأتي ذلك فيما وقف وزير الإسكان، خلال جولته، على سير العمل فيها واطلع على مستوى إنجازها والتقى بالقائمين عليها، إذ تبلغ المشاريع السكنية بمنطقة عسير حتى الآن 4 مشاريع، توفّر أكثر من 4400 وحدة سكنية متنوعة التصاميم والنماذج. وشدد على ضرورة إنجازها وفقاً للجداول الزمنية المحددة تمهيداً لتسليمها للأسر المستفيدة، فيما سلّم عدداً من الأسر المستفيدة وحداتها السكنية ضمن المرحلة الأول لمشروع «واحة الخميس»، الواقع في محافظة خميس مشيط.وزار مشروع إسكان «تلال أبها»، وكذلك مشاريع «تلال الخميس»، «واحة الخميس»، «الخميس جاردن1».