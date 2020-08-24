وقّعت الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية (مدن) اتفاقية تعاون مشترك لتوفير حلول التأمين التجاري للمنشآت القائمة داخل نطاق المدن الصناعية، دعماً لاستمرارية العمليات الإنتاجية بالقطاع الصناعي.وأوضح مدير عام الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية (مدن) المهندس خالد السالم، أن توقيع الاتفاقية يأتي في إطار استراتيجية (مدن) لتمكين الصناعة والمحافظة على استثمارات القطاع الخاص وسلامتها، ووفقاً للمبادرات المسند إليها تنفيذها في برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية (ندلب)، وتماشياً مع رؤية المملكة 2030 في تعظيم دور القطاع الصناعي في الاقتصاد الوطني، باعتباره المرتكز الرئيس لتحقيق التنمية المستدامة على أسس راسخة.وقال: «بمقتضى الاتفاقية ستقدم الشركة خدمات التأمين للممتلكات لشركاء (مدن) وفق مزايا حصرية منافسة، كما سيسعى الطرفان لتعزيز الوعي بأهمية السلامة وأثرها على استمرارية المنشأة».ولفت إلى أنه سيُشكّل فريق عمل مشترك للإشراف على مراحل تطبيق الاتفاقية والالتزامات المتبادلة على أن يعقد اجتماعاته بشكل دوري أو كلما دعت الحاجة لذلك.