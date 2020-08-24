أعلنت وزارة المالية أنها انتهت من استقبال طلبات المستثمرين على إصدارها المحلي لشهر أغسطس 2020، تحت برنامج صكوك حكومة المملكة بالريال السعودي، إذ تم تحديد حجم الإصدار بمبلغ إجمالي قدره 500 مليون ريال.وأوضحت الوزارة أن الإصدارات قسّمت إلى شريحتين؛ الأولى تبلغ 100 مليون ريال، ليصبح الحجم النهائي للشريحة 6.125 مليار ريال لصكوك تُستحق في عام 2028، أما الشريحة الثانية تبلغ 400 مليون ريال، ليصبح الحجم النهائي للشريحة 13.515 مليار ريال لصكوك تُستحق في عام 2035.