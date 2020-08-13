تمكنت عائدات السندات الأمريكية من إبعاد الذهب كملاذ آمن خلال اليومين الماضيين، إذ شهدت الأيام الماضية ارتفاعا في عائدات السندات الأمريكية مقابل انخفاض في أسعار الذهب عالميا، إلا أن الذهب عاد للارتفاع بأكثر من 1% أمس (الأربعاء)، بعد أن سجل أكبر تراجع في يومين منذ أكثر من 7 سنوات، وانخفاضه دون مستوى 1900 دولار، بعدما تجاوز حاجز الـ2000 دولار، بإقبال المستثمرين عليه كملاذ آمن.وجاء التراجع في اليومين الماضيين مع ارتفاع عائدات السندات الأمريكية، إضافة إلى جني الأرباح ليخفف جاذبية الذهب كملاذ آمن وفي أعقاب تخارج بعض الأموال من الصناديق المتداولة المدعومة بالذهب.ومع تزايد التوقعات بتطوير لقاح لفايروس كورونا توجه بعض المستثمرين لبيع الذهب وشراء أسهم الشركات الأكثر تضررا من الجائحة.وفي مطلع تعاملات أمس (الأربعاء)، كان الذهب هبط في المعاملات الفورية 2.5% قرب أدنى مستوى في 3 أسابيع البالغ 1863.67 دولار، ليستأنف سقوطه الحر بعد أن توقف عن الانخفاض لفترة وجيزة في التعاملات المبكرة. وتراجع الذهب 1.6% إلى 1881.55 دولار ليواصل خسائره بعد أن هوى 6% أمس الأول الثلاثاء.