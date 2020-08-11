سجلت عقود التمويل العقاري الجديدة للشقق السكنية خلال النصف الأول من العام الحالي 2020 نمواً ملحوظاً في حجم التمويل بنحو 123% مقارنةً بنفس الفترة من 2019، إذ بلغ تمويل الشقق خلال هذا العام نحو 8.344 مليار ريال مقابل 3.748 مليار ريال العام الماضي، بزيادة 4.6 مليار ريال، بحسب ما كشفته البيانات الإحصائية الصادرة عن مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما».ووفقاً للبيانات، فإن نسبة عدد عقود التمويل السكني للشقق زادت هذا العام بنحو 3% على حساب حصة تمويل الفلل والأراضي السكنية، حيث كانت 11% خلال النصف الأول 2019 ووصلت إلى 14% خلال نفس الفترة في 2020؛ ما يعكس زيادة طلب الأسر السعودية على الشقق السكنية هذا العام في ظل استمرار دعم صندوق التنمية العقارية للقروض السكنية بنسبة تصل 100%، وبسبب تنوع الخيارات والتصاميم العصرية للشقق ضمن المشاريع السكنية الكبرى التي تشهد المدن الرئيسية حول المملكة تنفيذها بأسعار تنافسية وجودة عالية، تحت مظلة ومُتابعة وزارة الإسكان وبالشراكة مع المُطورين العقاريين المُؤهلين.وأظهرت النشرة الإحصائية الشهرية لـ«ساما» للنصف الأول 2020، قفزة كبيرة في أعداد عقود التمويل السكني الجديد للأفراد والمُقدم من جميع المصارف والمؤسسات التمويلية تجاوزت 131 ألف عقد بنمو 92%، مقارنة بالنصف الأول 2019، الذي سجّل نحو 68.520 عقدا تمويليا بقيمة 31.4 مليار ريال، كما نما حجم التمويل إلى 61.2 مليار ريال من يناير حتى يونيو الماضي، محققاً نموا تجاوز 95% مقارنة بنفس الفترة في 2019.وقفز عدد القروض العقارية السكنية للأفراد خلال يونيو 2020 إلى 27.040 عقود وهو أعلى رقم حُقق في تاريخ البنوك ومؤسسات التمويل العقاري، بنمو 178% مقارنة بيونيو 2019، ونحو 75% مقارنة بمايو الماضي، فيما بلغت قيمة القروض 13.9 مليار ريال، محققة نسبة نمو تجاوزت 218% على أساس سنوي، و77% على أساس شهري.وكانت عدد عقود التمويل السكني الجديد سجلت خلال يناير الماضي قد بلغت 23.668 عقدا بقيمة تجاوزت 10 مليارات، وواصلت الزيادة إلى 24.639 عقدا بقيمة 10.7 مليار في فبراير، ثم 23.247 عقدا في مارس بقيمة زادت على 11 مليار ريال.