يكثف منتدى الرياض الاقتصادي من تحضيراته لعقد 9 ندوات افتراضية، تتضمن 5 دراسات قدمها المنتدى في دورته التاسعة و4 ندوات عن أوراق عمل يشارك بها المنتدى ضمن مجموعة الفكر (T20) في مجموعة العشرين، وذلك خلال الفترة من 12 أغسطس إلى منتصف سبتمبر القادم 2020.وستتناول أولى ندوات المنتدى التي ستعقد في 12/‏‏8/‏‏2020 دراسة وظائف المستقبل في المملكة، ويقدمها رئيس مجلس إدارة مجموعة نما المعرفية الدكتور عبدالله الشدادي، ويعقب عليها كل من رئيس الجمعية العالمية لأبحاث الموهبة والتميز الدكتور عبدالله الجغيمان، ومستشار وكالة السياسات والتخطيط الاقتصادي الدكتورة منى الحفظي، وسيدير الجلسة عضو مجلس أمناء المنتدى الدكتور خالد اليحيى.والندوة الثانية التي ستقام سيتم التطرق للقطاع الربحي وأثره في التنمية، وستركز الندوة الثالثة على الإصلاحات المالية العامة في المملكة. أما الجلسة الرابعة ستسلط الضوء على دراسة الهجرة العكسية في المملكة، والندوة الخامسة التي ستعقد بتاريخ 2/‏‏9/‏‏2020 ستتناول دراسة المشاكل البيئية وأثرها في التنمية.