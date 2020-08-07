أبرمت غرفة جدة أخيرا اتفاقية تعاون مع شركة اتحاد حلول الترفيه الرياضية «ESAS» آفاق الاستثمار في المجالات الرياضية والترفيهية والسياحية بما ينعكس على جودة الحياة والأعمال بالمحافظة التي تعتبر وجهة سياحية أساسية مفضلة للكثيرين من داخل المملكة وخارجها.وأكد رئيس مجلس إدارة غرفة جدة محمد يوسف ناغي أن اتفاقية التعاون مع شركة اتحاد حلول الترفيه الرياضية «ESAS» تهدف لتقديم برامج ومنتجات وفعاليات رياضية ترفيهية اجتماعية عائلية لقطاع الأعمال والشركات والمؤسسات الأعضاء في الغرفة بما يرسخ مفهوم المسؤولية الاجتماعية، مشيراً إلى أن هذه البرامج تشمل العاملين بهذه القطاعات وعائلاتهم، ما يتيح المجال للاستثمار في قطاع الترفيه والسياحة والرياضة بالصورة التي تنعكس على جودة الحياة والأعمال بمحافظة جدة.