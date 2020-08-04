سجل مؤشر الرقم القياسي لأسعار المستهلك «التضخم» بالسعودية ارتفاعاً بنسبة 1%، خلال الربع الثاني من عام 2020 على أساس سنوي مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق 2019، بينما حقق انخفاضا بنسبة 0.2% بالمقارنة مع الربع الأول من عام 2020.وبحسب تقرير التضخم الصادر عن مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) للربع الثاني 2020، فإن الرقم القياسي لأسعار الجملة سجل خلال الربع الثاني من عام 2020 انخفاضاً سنوياً بلغ 1.2% مقارنة بالربع المماثل من العام السابق، فيما سجل انخفاضاً بنحو 3.3% مقارنة بالربع السابق من العام الحالي 2020.ووفقا للتقرير، فإن تأثير معدلات التضخم جاء وفقاً لأقسام الرقم القياسي لأسعار المستهلك، إذ حقق قسم الأغذية والمشروبات المرتبة الأولى بما نسبته 54.5% خلال الربع الثاني مقابل 10.1% من العام السابق للفترة نفسها، تلاه قسم النقل بنسبة 18.2% مقابل 7.5% للفترة نفسها من العام السابق، ثم قسم السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود بنسبة 5.8% مقابل 66.3% للفترة نفسها من العام السابق، ثم قسم تأثيث وتجهيزات المنزل وصيانتها بنسبة 4.1% مقابل 2% للفترة نفسها من العام السابق، تلاه قسم الاتصالات الذي بلغت نسبة تأثيره نحو 1.8% مقابل 1.9% للفترة نفسها من العام السابق، ثم قسم المطاعم والفنادق بنسبة 1.2% مقابل 4.7%، ثم قسم الملابس والأحذية بنسبة 1.1% مقابل 1.4% للربع نفسه من العام السابق.وتوقع التقرير أن يشهد معدل التضخم ارتفاعاً خلال الربع الثالث من عام 2020 مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.