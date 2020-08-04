صعدت أسعار الذهب إلى مستوى قياسي غير مسبوق، أمس (الإثنين)، مع تعزز الطلب على المعدن كملاذ آمن بفعل المخاوف حيال التداعيات الاقتصادية لتنامي إصابات «كوفيد-19»، لكن ارتفاعا في الدولار حد من المكاسب.واستقر السعر الفوري للذهب عند 1973.75 دولار للأوقية، بعد أن سجل ذروة قياسية عند 1984.66 دولار في أوائل المعاملات الآسيوية. وزادت عقود الذهب الأمريكية الآجلة 0.3% إلى 1992.10 دولار.وقال كبير الإستراتيجيين في سي.إم.سي ماركتس مايكل مكارثي: «المعنويات تتدهور في شتى الأسواق، فتنامي معدلات الإصابة بفايروس كورونا مبعث قلق حقيقي للعالم ومصدر دعم حقيقي لأسعار الذهب، وفي ضوء ذلك، فإنه يدفع الدولار الأمريكي للصعود أيضا».وتواصل ارتفاع حالات الإصابة بفايروس كورونا في الولايات المتحدة، وبلغ عدد الإصابات 17.96 مليون عالميا.وفي المعادن النفيسة الأخرى، نزلت الفضة 0.5% إلى 24.26 دولار للأوقية، وهبط البلاتين 1% ليسجل 897.61 دولار، في حين استقر البلاديوم عند 2090.22 دولار للأوقية.