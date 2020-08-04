قدر صيادون لـ«عكاظ» حصيلة صيد الجولة الأولى لموسم الروبيان للمركب الواحد، خلال الـ48 ساعة الماضية، بنحو 15- 30 ثلاجة، زنة «32 كيلوغراما للثلاجة الواحدة»، أي نحو (500- 950 كيلوغراما)، وراوحت حصيلة الطراد الواحد بين 10- 12 ثلاجة، أي نحو (300- 400 كيلوغرام).وقال ممثل جمعية الصيادين بالمنطقة الشرقية رضا الفردان: «المراكب التي عادت للمرافئ لا تتجاوز 10% من إجمالي المراكب التي اتجهت منذ يوم الجمعة الماضي، والجزء الأكبر من المراكب عاد للمرافئ أمس (الإثنين)، فيما ستبقى بعض المراكب في عرض البحر إلى اليوم (الثلاثاء)، خصوصا التي تبحر باتجاه المصائد البعيدة مثل منيفا».بدوره، أوضح عيسى الصويتي (صياد) أن تزامن انطلاقة موسم الروبيان مع عيد الأضحى ساهم في تأجيل عودة غالبية المراكب إلى المرافئ؛ نظرا لإغلاق الأسواق في اليوم الأول والثاني للعيد.وأشار إلى أن الأسواق استقبلت أمس، كميات كبيرة من الروبيان، التي تمثل حصيلة صيد 48 ساعة. وقدر حصيلة المراكب في الجولة الأولى بنحو 15- 30 ثلاجة، فيما الطرادات راوحت بين 10- 12 ثلاجة.وأفاد أن كمية المعروض في اليوم الأول من موسم الروبيان جيدة، متوقعا ارتفاع الكميات خلال الأيام الثلاثة القادمة، خصوصا أن غالبية المراكب ستعود مجددا محملة بحصيلة وافرة من الروبيان؛ ما ينعكس على القيمة السوقية بصورة مباشرة.