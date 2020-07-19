كشف رصد أجرته «عكاظ» بناء على بيانات وزارة العدل، أن متوسط سعر متر الأراضي سجل انخفاضا حادا خلال شهر يوليو الجاري مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي 2019، وأيضا مقارنة بالشهر الماضي يونيو 2020، في المدن الرئيسية الكبرى «جدة، الرياض، الدمام، مكة».ووفقاً للتقرير، سجلت مدينة جدة تراجعا في سعر المتر خلال صفقات الشهر الجاري بنسبة 24.62% على أساس سنوي، ليبلغ متوسط سعر المتر الحالي 797.11 ريال مقارنة بـ1057.5 ريال كمتوسط لسعر المتر للفترة المماثلة من العام الماضي. أما متوسط أسعار الأمتار خلال شهر يونيو الماضي (الشهر الأخير لتطبيق ضريبة القيمة المضافة بالنسبة السابقة 5%) فقد بلغ متوسط سعر المتر 1467.37 ريال للمتر، ليبلغ سعر انخفاض المتر خلال الشهر الجاري 45.68% على أساس شهري.أما متوسط أسعار الأراضي في مدينة الرياض فسجلت تراجعا ملحوظا خلال صفقات شهر يوليو الجاري، ليبلغ متوسط سعر المتر عند مستوى 867.37 ريال للمتر، بانخفاض نسبته 18.45% عن الأسعار المسجلة في شهر يونيو الماضي. أما الأسعار على أساس سنوي، فقد تراجعت بشكل طفيف بنسبة بلغت 2.69% بعد أن بلغ متوسط سعر المتر في شهر يوليو لعام 2019 نحو 891.36 ريال.وتراجع متوسط سعر المتر في مدينة مكة إلى مستويات قياسية خلال صفقات شهر يوليو الجاري، لينخفض سعر المتر إلى 1382.28 ريال بنسبة تراجع بلغت 55.11% خلال شهر واحد فقط بعد أن سجل متوسط سعر المتر في شهر يونيو الماضي 3079.58 ريال، وعلى الصعيد السنوي تراجع المتر بنسبة 14.11% بعد أن كان متوسط سعر المتر 1609.27 ريال للمتر.أما متوسط سعر الصفقات في مدينة الدمام فسجلت انخفاضا طفيفا نسبته 6.65% خلال شهر يوليو الجاري، ليتراجع إلى 1314.03 ريال، بعد أن بلغ متوسط سعر المتر في شهر يونيو الماضي 1407.59 ريال، إلا أنه على المستوى السنوي ارتفع سعر المتر بنسبة 1.8% بعد أن كان متوسط سعر المتر في شهر يوليو لعام 2019 بنحو 1290.76 ريال.