أكد اقتصاديون أن تحديد مطلع شهر أغسطس القادم لصيد الروبيان يعد مناسباً، رغم تداعيات جائحة كورونا على موسم الروبيان في الموسم الحالي.وأكد الصياد رضا الفردان أن تخصيص وزارة الزراعة والبيئة والمياه شهر أغسطس لصيد الروبيان مناسب ويؤكد أنه تمت دراسته بعناية، خاصة أن الروبيان يتكاثر في فترة الحظر (من شهر فبراير حتى شهر يوليو)، ما يجعل أحجامه متفاوتة في شهر أغسطس وقابلة للاستهلاك، خاصة أن أسراب الروبيان تهاجر في العديد من المناطق ما يدفع الصياد لملاحقتها.من جهته قال الصياد عيسى الصويتي إن المخاوف من ارتفاع أسعار الروبيان خلال الموسم القادم مبررة، خاصة أن 50% من عمالة الصيادين غير قادرين على العودة لاستمرار إيقاف الرحلات الدولية.أما الصياد سعيد آل سالم فبيّن أن جزءاً كبيراً من المراكب لن تعمل بكامل طاقتها خلال موسم الربيان القادم، لعدم عودة عمالة الصيادين من بلدانهم، مقدراً نسبة المراكب القادمة على العمل بكامل طاقتها 60% تقريباً بالمنطقة الشرقية، مشيراً إلى أن عدد المراكب العاملة في صيد الروبيان بمرفأ «دارين» يتجاوز 150 مركباً، ويبلغ عدد الطرادات 80 طراداً.وشاركه في القول الصياد أحمد ناصر الذي بيّن أن قلة عدد مراكب الممارسة لصيد الروبيان في الموسم الحالي سينعكس إيجاباً عليها، لوفرة الصيد جراء محدودية المراكب العاملة التي كانت تصل سابقاً إلى 600 مركب تقريباً.أما المستثمر في معدات الصيد حسن الحجيري فبيّن أن غالبية الأدوات المستخدمة لموسم الروبيان لم تسجل زيادة تذكر في أسعارها، باستثناء رفع نسبة ضريبة القيمة المضافة إلى 15%، مبيناً أن الطلب بدأ خلال اليومين الماضيين مع دخول النصف الآخر من شهر يوليو الجاري.