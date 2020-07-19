أعلنت شركة الخبير المالية المتخصصة في إدارة الأصول والاستثمارات البديلة، عن بدء فترة الاكتتاب في الطرح الإضافي لصندوق «الخبير ريت» اليوم (الأحد)، التي ستستمر حتى يوم (الخميس) 6 أغسطس، وسيتم الاكتتاب عبر قنوات الاشتراك لدى «الجزيرة كابيتال» و«البنك السعودي الفرنسي» الجهتين المستلمتين.وأعلنت شركة الخبير المالية أخيراً حصولها على كافة الموافقات من الجهات المعنية لزيادة إجمالي قيمة أصول «صندوق الخبير ريت» بقيمة 722.80 مليون ريال سعودي، مما يشكل زيادة قدرها 70% ليصبح إجمالي قيمة أصول الصندوق 1.707.51 مليون ريال سعودي، عبر طرح 36.528.627 وحدة إضافية من خلال قبول مساهمات عينية ونقدية، وستشكل الوحدات عن طريق الاشتراك العيني 32.732.950 وحدة، إضافة إلى 3.795.677 من الوحدات المطروحة مقابل الاشتراك النقدي.ويتماشى القرار مع الاستراتيجية طويلة المدى للصندوق التي تركز على تحقيق تدفقات نقدية مستقرة للمستثمرين عبر الاستثمار في الأصول المدرة للدخل، لتعزيز جاذبية الفرص الاستثمارية التي يوفرها «صندوق الخبير ريت» من خلال توسيع قاعدة أصول الصندوق وتنويع مصادر دخله، وسيتم استخدام متحصلات الطرح الإضافي للاستحواذ على 3 أصول عقارية في مدينة الرياض، وهي برج اليجانس ومبنى كليات الفارابي والمبنى التدريبي لكليات الفارابي، ودفع كافة الرسوم والتكاليف ذات العلاقة.