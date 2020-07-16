علمت «عكاظ» وجود تحرك لوزارة التجارة ومجلس الغرف السعودي لجمع كافة المعلومات عن المشكلات التي تواجهها الشركات في عمليات التحويلات المالية إلى خارج المملكة، ونوع تلك المشاكل؛ تمهيداً لرفعها إلى مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما)، بناء على الشراكة بين وزارة التجارة ومؤسسة النقد.وفي هذا الشأن، طالب مجلس الغرف عبر مساعد أمين المجلس لشؤون اللجان الوطنية عبدالملك بن سليمان غرف التجارة والصناعة أخذ آراء رجال الأعمال ممن يواجهون مشاكل في التحويل، وكتابة نوع المشكلة.