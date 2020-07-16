كشف مدير إدارة الإقراض بصندوق التنمية الزراعية بالمنطقة الشرقية المهندس عبدالعزيز السليمان، أن إجمالي المبالغ المقدمة للمنشآت المتضررة من جائحة كورونا وصل إلى 731 مليون ريال خلال الأشهر الـ4 الماضية، مشيرا إلى أن إجمالي المستفيدين من المبادرات بلغ نحو 4486 مستفيدا، يتوزعون على 93 مستفيدا في مبادرة دعم رأس المال العام، و4398 مستفيدا في مبادرة تأجيل الأقساط، و4 مستفيدين في مبادرة استيراد المنتجات الزراعية.وأوضح، خلال لقاء بعنوان «مبادرات صندوق التنمية الزراعية خلال جائحة كورونا»، الذي نظمته غرفة تجارة وصناعة الشرقية، أمس، أن الصندوق أطلق 3 مبادرات لمواجهة جائحة كورونا، بقيمة تبلغ 2.6 مليار ريال.وقال: «إجمالي القروض في مبادرة دعم رأس المال العامل نحو 234 مليون ريال خلال الأشهر الـ4 الماضية، كما أطلقت مبادرة تأجيل الأقساط للمنشآت الصغيرة والمتوسطة والمشاريع المتخصصة لمدة 6 أشهر، للمنشآت المستفيدة من المبادرة بقيمة 150 مليون ريال، إضافة إلى إطلاق مبادرة تمويل استيراد المنتجات الزراعية المستهدفة بالأمن الغذائي بقيمة ملياري ريال من خلال تقديم المزج بين القروض المباشرة وغير المباشرة، عبر تقديم المنتجات المختلفة، عبر مبادرة تمويل استيراد المنتجات الزراعية التي تستهدف المرحلة الأولى «الأرز، السكر، فول الصويا، والذرة»، إضافة إلى استيراد اللحوم الحمراء، ليصل إجمالي القروض المقدمة إلى 347 مليون ريال».ونوه إلى أن القروض الصغيرة التي لا تتجاوز 200 ألف ريال تتم بواسطة مراكز الخدمة، إذ تستهدف صيادي الأسماك بمحافظة القطيف، وتربية المواشي والدواجن بمحافظة حفر الباطن.