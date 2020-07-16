كشفت غرفة تجارة وصناعة مكة المكرمة مشروع إنشاء أكبر مركز للمعارض والمؤتمرات في العاصمة المقدسة على مساحة نحو 72000 متر مربع، في محيط مبنى الغرفة بحي التخصصي على طريق الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز «مكة المكرمة - جدة السريع».وأوضح رئيس مجلس إدارة الغرفة هشام كعكي، أن مركز مكة للمعارض والمؤتمرات هو الأول من نوعه في العاصمة المقدسة والأكبر في منطقة مكة المكرمة، ويأتي لخدمة الاقتصاد والمجتمع المكي، وتعزيز دور مكة المكرمة كملتقى للأعمال وعاصمة للاقتصاد الإسلامي.من جهته، أكد عضو مجلس الإدارة المشرف العام على المشروع مازن درار، أن مركز مكة المكرمة للمعارض والمؤتمرات يمثل إضافة نوعية من حيث الناحية المعمارية للعاصمة المقدسة، إذ تصل المساحة لـ 10000 متر مربع، وتنقسم إلى 3 أقسام، وتستوعب نحو 50000 زائر يوميا، لافتا إلى أن المركز يشكل إضافة جديدة إلى قاعات المؤتمرات والاجتماعات الموجودة بالغرفة ويعزز التوجه لتحويل مكة المكرمة إلى مدينة للمؤتمرات والفعاليات، مستفيدة من القيمة العالية للعاصمة المقدسة.