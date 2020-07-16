كشف تقرير «الاستثمار الجريء في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 2020» الصادر، أمس، عن شركة MAGNiTT، أن الاستثمار في الشركات الناشئة في السعودية حقق نمواً بنسبة تجاوزت 102% بإجمالي وصل إلى أكثر من 365 مليون ريال في 45 صفقة خلال النصف الأول من عام 2020، مقارنة مع النصف الأول من عام 2019، لتتواصل بذلك المملكة للعام الثاني على التوالي بموقعها في المرتبة الثالثة من حيث عدد الصفقات وإجمالي قيمة الاستثمار الجريء، مستحوذة على 15% من إجمالي قيمة الاستثمار الجريء، و18% من عدد الصفقات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.وقال الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للاستثمار الجريء الدكتور نبيل كوشك: «إنه لطالما كانت المملكة العربية السعودية سوقاً جاذبة لريادي الأعمال داخل المملكة وفي المنطقة في ظل ضخامة سوقها نتيجة للجهود والمبادرات الحكومية التي أُطلقت خلال السنوات الماضية».