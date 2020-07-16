كشف وزير الإسكان ماجد الحقيل استفادة 36884 أسرة من مختلف الحلول والخيارات السكنية التي يوفرها برنامج «سكني»، وذلك خلال شهر يونيو الماضي، بينها 11259 أسرة سكنت منازلها، فيما بلغ إجمالي الأُسر التي استفادت من جميع الخيارات خلال النصف الأول من العام الحالي 2020 أكثر من 187 ألف أسرة وبنسبة تصل إلى 62% من العدد المستهدف، منها 65 ألف أسرة سكنت منازلها وبنسبة تصل إلى 50% من العدد المستهدف.وقال، عبر حسابه في «تويتر»: «تواصل الخدمات الإلكترونية تلبية رغبات أهالينا المستفيدين وتسهيل تملّكهم للمسكن الأول، ففي شهر يونيو الماضي استفاد نحو 36884 أسرة تضمّنت أكثر من 11 ألف أسرة سكنت منازلها».وأوضح برنامج «سكني» في بيان أمس، أن مجموع الوحدات السكنية تحت الإنشاء التي تم حجزها من المستفيدين خلال النصف الأول من 2020 ضمن مشاريع الشراكة مع القطاع الخاص بلغ 36674 وحدة سكنية، فيما تم إصدار 48083 عقدا لأراضٍ سكنية في مختلف المدن والمحافظات والمراكز، ووصل مجموع المستفيدين من خيار القرض العقاري المدعُوم لشراء وحدة سكنية جاهزة إلى 63845 أسرة، إضافة إلى 38648 أسرة استفادت من القرض العقاري المدعُوم لخيار البناء الذاتي.بدوره، أكد المتحدث باسم وزارة الإسكان سيف السويلم، استمرار البرنامج في تقديم خيارات متنوعة للمستفيدين من الأسر السعودية من خلال إجراءات سهلة وخيارات وخدمات متنوعة بحسب احتياجاتهم ورغباتهم، وذلك في إطار حرص الوزارة على تسريع تملّك المواطنين للمساكن.وأضاف: «البرنامج يعمل حالياً على طرح مزيد من المشاريع الجديدة خلال العام الحالي بالشراكة مع القطاع الخاص، مؤكداً أن مشاريع سكني التي ينفذها المطورون العقاريون المؤهلون تشهد تطوراً ملحوظاً في أعمال الإنشاء، كما تم البدء في تسليم وحدات للمستفيدين». وأشار إلى أن العمل جارٍ على تنفيذ 58 مشروعاً سكنياً من بين 79 مشروعاً في جميع مناطق المملكة، توفّر أكثر من 131 ألف وحدة سكنية تتنوّع بين الفلل والشقق والتاون هاوس بأسعار مناسبة تراوح بين 250 - 750 ألف ريال.