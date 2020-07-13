واصل برنامج «سكني» التابع لوزارة الإسكان تسليم الفلل الجاهزة في عدد من مشاريع الوزارة في مختلف مناطق المملكة، إذ شمل التسليم خلال شهر يونيو الماضي 22 مشروعاً في 12 منطقة، وتمّت إجراءات التسليم بعد استكمال المستفيدين لعمليات الحجز وتوقيع العقد النهائي.وأوضح برنامج «سكني»، أنه سُلمت خلال الشهر الماضي عدد من الفلل الجاهزة في مشروعي إسكان (الدوادمي، وشقراء) بمنطقة الرياض، ومشروعي إسكان (القنفذة، والخرمة) في مكة المكرمة، إضافة إلى مشروعين في المنطقة الشرقية (إسكان حفر الباطن، وإسكان الأحساء)، ومشاريع إسكان (بريدة، وعنيزة، والمذنب، وعيون الجواء) في القصيم، ومشاريع إسكان (عرعر، ورفحاء، وطريف) في الحدود الشمالية، ومشروع إسكان العلا في منطقة المدينة المنورة، ومشروع إسكان حائل في منطقة حائل، ومشروعين في منطقة تبوك (إسكان تبوك، وتيماء)، ومشروع إسكان سكاكا في منطقة الجوف، ومشروع الضاحية في جازان، ومشروع إسكان المخواة في الباحة، وأخيراً مشروع إسكان نجران في منطقة نجران.وتتوزع مشاريع وزارة الإسكان للوحدات السكنية الجاهزة في عدد من مدن ومحافظات المملكة، إذ تبلغ 42 مشروعاً توفر نحو 14 ألف وحدة سكنية من نوع «فيلا» تصل مساحتها إلى 500م2 للفيلا الواحدة، وتتميز بتكامل البنية التحتية من أرصفة وإنارة وخدمات كهرباء ومياه، إضافة إلى المسطحات الخضراء والحدائق العامة وملاعب الأطفال، كما تضم مساجد وجوامع، علاوة على تخصيص مواقع للجهات الحكومية من مرافق تعليمية وصحية وغيرها.