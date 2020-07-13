أطلقت مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) رسمياً تطبيق «ساما تهتم» عبر أجهزة الهواتف الذكية، وذلك في إطار عملها على خدمة وحماية مصالح عملاء القطاع المصرفي والمالي العامل في المملكة، إذ يُعَدُّ ذلك هدفاً إستراتيجياً تسعى المؤسسة إلى تحقيقه من خلال حرصها على تقديم هذه القطاعات لمستوى متقدم من المعاملة العادلة والآمنة، وضمان انتشار الخدمات المالية على كافة المستويات.ويخدم تطبيق «ساما تهتم» جميع عملاء القطاعات التي تخضع لإشراف ورقابة المؤسسة (البنوك، شركات التأمين، شركات التمويل، وشركات المدفوعات)، وهو متاح على المتاجر الرسمية لأجهزة الهواتف الذكية «أبل ستور» و«جوجل بلاي» ويدعم المستخدمين باللغتين العربية والإنجليزية.ويساعد التطبيق عند التسجيل لأول مرة المستخدم في إنشاء ملف جديد في النظام، يمكّنه من استقبال طلبات تقديم الشكوى، واستعراض كافة الطلبات وتفاصيلها، ومتابعة مراحل سير الشكوى القائمة، والرد على استفسارات وطلبات الجهات المالية على الشكوى القائمة، إلى جانب مكتبة الطلبات المغلقة.ويحتوي تطبيق «ساما تهتم»على روابط تمكّن المستخدمين (العملاء وغير العملاء) من الدخول إلى مركز الوسائط الخاصة بالتوعية (مكتبة الفيديوهات، ومكتبة الصور) للرجوع إليها للحصول على معلومات موثوقة في الثقافة المالية، والحقوق والواجبات التي نصت عليها الأنظمة واللوائح الصادرة عن المؤسسة.