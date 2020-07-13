أطلقت جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية (كاوست) برنامج مسرّعة الأعمال الناشئة «تقدم» في نسخته الرابعة لعام 2020، إذ تم استقبال أكثر من 1750 شركة ناشئة، وتأهل 59 شركة، تضم 168 رائد أعمال من «المملكة والبحرين ولبنان ومصر والجزائر»، وتنوعت مجالات الشركات المتأهلة بين 23 صناعة مختلفة، منها الخدمات اللوجستية، وتقنيات الرعاية الصحية، إضافة إلى تقنيات التعليم، وتقنيات الزراعة، والتقنية المالية.وأوضح مدير عام مركز ريادة الأعمال بالجامعة هتان أحمد، أن إطلاق النسخة الحالية لمسرعة الأعمال الناشئة يعد خطوة مهمة وكبيرة لجامعة «كاوست»، بالتعاون مع أحد البنوك المحلية، لمواصلة تخريج نخبة من أفضل الشركات الناشئة على مدى السنوات الـ4 الماضية، مشيراً إلى أنه تمت لأول مرة إقامة المعسكر التدريبي رقمياً للظروف الراهنة المتعقلة بفايروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، والذي يعد أول مرحلة لمسرّعة تقدَّم، إذ تلقى رواد الأعمال دورات تدريبية مكثفة لمدة أسبوعين مع أنشطة تفاعلية ومقابلة الخبراء المرشدين، إضافة إلى حوارات مع متحدثين محليين ودوليين من جامعة كاليفورنيا «بركلي» وشبكة ريادة الأعمال العالمية.وبين أن البرنامج الذي تم إطلاقه في عام 2016 تخرجت منه 78 شركة ناشئة على 3 دفعات، وتم منح أكثر من 12 مليون ريال تمويلا أوليا للشركات، ويوفر البرنامج لرواد الأعمال 6 أشهر من التدريب على صياغة الأفكار، وتقديم التوجيه والتدريب لعرض المشاريع، وتصميم المنتجات والتسويق والتنمية المالية وإدارة المخاطر، وتتمتع الفرق أيضا بإمكانية الدخول إلى مساحات العمل المشتركة، وفرص للتعاون مع مجتمع متنوع في الجامعة.