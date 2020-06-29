سجل سهم مجموعة سامبا المالية ارتفاعا بالنسبة القصوى منذ بدء تداولاته أمس (الأحد)، حتى انتهاء فترة التداولات، ليغلق عند مستوى 26.3 ريال للسهم، فيما أغلق بنك الأهلي التجاري بارتفاع نسبته 5% عند مستوى 39 ريالا للسهم، بعد إعلان البنكين بدء محادثات الاندماج بينهما (الخميس) الماضي.ورصدت «عكاظ» أن إجمالي المكاسب السوقية لسهم مجموعة سامبا أمس (الأحد) بلغت 4.72 مليار ريال، فيما بلغت إجمالي مكاسب البنك الأهلي 5.55 مليار ريال، ليبلغ إجمالي ارتفاع القيمة السوقية للبنكين في يوم واحد 10.27 مليار ريال. وأغلق سهم مجموعة سامبا عند مستوى 26.3 ريال، فيما أغلق سهم بنك الأهلي عند مستوى 39.1 ريال، وتبلغ إجمالي أسهم مجموعة سامبا المالية المصدرة ملياري سهم، فيما صدر بنك الأهلي 3 مليارات سهم، وبلغ إجمالي القيمة السوقية للبنكين 169.9 مليار ريال.وفي حال اندماج البنكين، فإن إجمالي موجودات البنكين 802 مليار ريال، فيما ستصل مجموع القروض 425 مليار ريال، وبإجمالي ودائع قيمتها 533 مليار ريال، ويعتبر البنك ثالث أكبر كيان مصرفي في الخليج، وثاني أكبر البنوك من حيث محفظة الإقراض وقيمة الودائع، ويُعتبر رأسمال الحالي للكيان الجديد الأكبر على مستوى المنطقة.وفي هذا الشأن، قال رئيس الأبحاث في الراجحي كابيتال مازن السديري: «الاندماج يخفض التكاليف بنسب تراوح بين 10 و15%، وبلغت تكاليف البنكين العام الماضي 9.2 مليار ريال، وذلك بحسب ما قاله لقناة العربية».وأشار إلى أنه من المتوقع أن تصل هذا العام إلى 9.5 مليار ريال، لافتا إلى أنه في حال انخفضت التكلفة بنسبة 10% فإن هذا سيوفر 950 مليون ريال.