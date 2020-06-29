أطلقت منصة «فسح» التابعة لهيئة الجمارك، أمس (الأحد)، خدمة إلكترونية إغلاق الحاويات الفارغة وتصديرها بشكل آلي.وبحسب هيئة الجمارك، تتيح الخدمة الإلكترونية الجديدة للوكلاء الملاحيين الطلبات لاستقبال ودخول الحاويات بشكل إلكتروني فقط، حيث تسهم الخدمة في تيسير إجراءات التصدير على الوكلاء الملاحيين، والحد من ضرورة حضور المندوبين ووكلاء الشحن للمنافذ، وتقليل التعامل الورقي وأتمتة العمليات والإجراءات مع الوكلاء الملاحيين، وتسريع إجراءات إغلاق الحاويات بما يضمن سلامة العمليات الجمركية في المنافذ.وذكر عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشرقية بندر الجابري، أن إطلاق الخدمة الإلكترونية «إغلاق الحاويات» يسهم في تنظيم وتسريع عملية التصدير، لافتا إلى أن الخدمة الإلكترونية ستقلل التكلفة، بما يسهم في تسهيل إجراءات التصدير، وينعكس على الكثير من القطاعات الاقتصادية، لافتا إلى أن الجهات المستفيدة لا تقتصر على المصانع المصدرة وإنما يطال شركات النقل والتخليص الجمركي ووكلاء الشحن والخطوط الملاحية والجمارك والموانئ.