أعلنت شركة «سال» السعودية للخدمات اللوجستية تدشين وانطلاق العمليات التشغيلية في المرافق الحديثة الخاصة بالشحنات الطبية في محطة شحن مطار الملك فهد الدولي بالدمام، وذلك في إطار دعم البنية التحتية وتهيئة المرافق الخاصة بمناولة وحفظ شحنات الأدوية والمعدات الطبية وفق المعايير الدولية لمنظمة الصحة العالمية وكذلك اللجنة الأوروبية لموزعي الغذاء والدواء فضلاً عن مطابقتها لمعايير الهيئة العامة للغذاء والدواء في المملكة.وأوضحت المعلومات الصادرة عن الشركة التابعة للمؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية، أن أعمال التوسعة لمرافقها جرت حسب الخطة الزمنية داخل المواقع المخصصة لها بقرية الشحن بمحطة الدمام، إذ تقدر المساحة الإجمالية السابقة لمستودعات الأدوية بـ 118 متراً مربعاً بينما تبلغ المساحة الإجمالية الحالية للمشروع 542 متراً مربعاً، وبطاقة تشغيلية تصل إلى 14 ألف طن سنوياً على النحو التالي، 262 متراً مربعاً من مرافق التخزين تغطي درجات حرارة تراوح بين 15-25 درجة مئوية، إضافة إلى 262 متراً مربعاً تغطي درجات حرارة تراوح بين 2-8 درجات مئوية، فيما خصصت سال منطقة تبريد تصل إلى درجات حرارة متدنية تحت الصفر، وذلك بهدف استيعاب وحفظ مختلف أنواع الشحنات الطبية وضمان سلامتها.وقال الرئيس التنفيذي لشركة سال السعودية للخدمات اللوجستية عمر بن طلال حريري: «ندخل اليوم مرحلة جديدة متطورة في مجال مناولة وشحن الأدوية والمواد الطبية من خلال تهيئة البيئة الملائمة وتحديث البنى التحتية لاسيما في الفترة الحالية التي نشهد فيها نشاطاً واسعاً على مستوى شحنات الأدوية والمواد الطبية خلال جائحة كورونا العالمية».