نظمت غرفة تجارة وصناعة مكة المكرمة بالتعاون مع الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة «منشآت»، أمس، لقاءً افتراضياً عبر منصة «زووم»، بعنوان «الحلول التمويلية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة» تم خلاله إبراز المبادرات والبرامج التمويلية المخصصة للمنشآت وطريقة زيادة مساهمتها في الناتج المحلي، وتحسين البيئة الاقتصادية لبيئة الأعمال.وأوضح مدير إدارة التمويل الإقراضي بالهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة «منشآت» بدر الردهان، أن الهيئة أكملت المرحلة الأولى من الدراسة الخاصة بتأسيس بنك متخصص لدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة، الذي كان وزير التجارة أعلن عنه العام الماضي، لافتا إلى أن العمل يجري حاليا للحصول على الموافقات من الجهات المعنية، وهو يأتي ضمن حزمة من البرامج والمبادرات والمنتجات المتخصصة خلال الفترة القادمة.وأفصح الردهان عن إطلاق 3 برامج تستهدف جميعها قطاعات معينة، منوها بأهمية قطاع الامتياز التجاري فتم إطلاق منتج خاص بتغطية أعلى لتحفيز الجهات التمويلية، فضلاً عن منتج لسلاسل الإمداد لقطاع النقل والتخزين، وآخر لقطاع الاتصالات والتجارة الإلكترونية.