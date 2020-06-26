أعلن البنك الأهلي التجاري توقيعه اتفاقية إطارية أمس (الخميس) مع مجموعة سامبا المالية، لبدء البنكين بدراسات العناية المهنية اللازمة والتفاوض على الأحكام النهائية والملزمة في ما يتصل بصفقة الاندماج المحتملة بينهما، ليكون البنك الأهلي هو الدامج، ومجموعة سامبا المندمجة.وسيحصل مساهمو مجموعة سامبا في حال إتمام الصفقة عن كل سهم يملكونه على عدد يتراوح بين 0.736 و0.787 سهم جديد في البنك الأهلي.وعند إتمام الصفقة المحتملة، سيتراوح إجمالي العوض الذي سيقوم البنك الأهلي بدفعه لمساهمي مجموعة سامبا المالية ما بين 1.441 مليون و1.540 مليون سهم جديد تقريباً في البنك الأهلي.وبناءً على سعر الإغلاق لسهم البنك الأهلي البالغ 37.25 ريال، فإن تقييم سعر سهم مجموعة سامبا المالية لأغراض الصفقة المحتملة – في حال إتمامها ضمن نطاق معامل المبادلة – سيكون ما بين 27.42 و29.32 ريال سعودي للسهم الواحد، وذلك يمثل زيادة في سعر سهم مجموعة سامبا المالية بنسبة تتراوح ما بين 19.2% و27.5% مقارنة بسعر إغلاق سهم مجموعة سامبا المالية أمس الأول (الأربعاء).وكان البنك الأهلي بدأ خلال الفترة الماضية بمحادثات مع بنك الرياض للاندماج بين البنكين، ولكنه أعلن توقف تلك المحادثات بشكل نهائي.