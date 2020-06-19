ارتفعت أسعار النفط، اليوم الجمعة، وصعد سعر خام برنت فوق مستوى 42 دولارًا للبرميل، مقابل 39 دولارًا لبرميل خام تكساس.

يأتي هذا فيما حثت لجنة وزارية منبثقة عن «أوبك+»، دولًا مثل العراق وكازاخستان على تحسين الامتثال لتخفيضات النفط، وتركت الباب مفتوحًا لتمديد تخفيضات الإنتاج غير المسبوقة بدءًا من أغسطس المقبل أو تقليصها.

وستجتمع لجنة المراقبة الوزارية المشتركة التي تسدي المشورة لتحالف «أوبك+»، مجددًا في 15 يوليو المقبل؛ حيث ستوصي بالمستوى التالي للتخفيضات الهادفة إلى دعم أسعار النفط التي عصفت بها جائحة فايروس كورونا، بعد اتفاق منظمة أوبك وحلفائها على تخفيضات قدرها 9.7 مليون برميل يوميًّا (تعادل 10% من المعروض العالمي) وهو ما بدأ العمل به منذ مطلع مايو الماضي.