أطلقت الهيئة السعودية للملكية الفكرية، وثيقة سياسات الملكية الفكرية الاسترشادية؛ لتوفير مجموعة من الأدوات الموجهة لفائدة المؤسسات والجهات البحثية العامة والأكاديمية والشركات وغيرها للتعامل مع قضايا رئيسية في الملكية الفكرية كحقوق الاستخدام، والإفصاح عن الملكية الفكرية، وإدارتها، وتسويقها، وتجنب حدوث التعديات على حقوق الآخرين، إضافة إلى تقديم حوافز للباحثين وسياسات التسجيل والحماية وغيرها.وبحسب الوثيقة، فإن هذه السياسة توفر العناصر الأساسية التي من الممكن البناء عليها وتطويرها، وفقا لإستراتيجيات الجهة التي تتبناها لتحقيق أهدافها، وعادة ينصح بوضع دليل استرشادي لهذه السياسات بحيث يسهل على العاملين المختصين في هذا المجال لدى الجهة توفير وتطوير القوالب والنماذج وقواعد البيانات، وكافة الأدوات الضرورية لتشغيلها، وضمان التحقق الكامل من سلامة إجراءاتها والتطوير عليها إذا دعت الحاجة.وأشارت الوثيقة إلى أن وضوح سياسة الجهة تجاه الملكية الفكرية مهم لمنسوبيها وشركائها ومتعاقديها، وأيضا للجهات التي ترغب العمل معها؛ لمعرفة حقوقهم وواجباتهم تجاه المخرجات الإبداعية التي تتطلب مجموعة من الإجراءات والتشريعات التي تأتي هذه السياسة بتحديدها.1- الغرض من الوثيقة: تكوين رؤية واضحة حول من يملك الناتج الفكري 2- أهداف الملكية الفكرية: - دعم وتمكين الابتكار والإبداع والاقتصاد المبني على الملكية الفكرية - التوعية بتشريعات وأنظمة حماية وإنفاذ الملكية الفكرية - حماية حقوق الملكية الفكرية للجهة وموظفيها وعملائها - تجنب التعديات غير المعتمدة على حقوق الملكية الفكرية للآخرين 3- مكافأة أصحاب الملكية الفكرية: تشمل 3 أنواع من المكافآت، وهي:- أ- مكافأة إفصاح ب- مكافاة نشر المصنفات الأدبية ج- مكافأة براءة الاختراع 4- السياسة العامة لتسجيل الملكية الفكرية: أولا:- براءات الاختراع: - تسعى الجهة إلى تقييم الفكرة ومعرفة قابليتها لأن تكون براءة اختراع ثانيا:- العلامات التجارية - تسعى الجهة لتسجيل علاماتها التجارية المرتبطة بخدماتها ومنتجاتها، وفقا لأماكن استغلالها ثالثا:- حقوق المؤلف: - يعد تاريخ النشر للمصنف هو تاريخ بدء الحماية للمصنفات الأدبية رابعا:- الأسرار التجارية: - محمية بدون الحاجة لتسجيلها، ويمكن حماية السر التجاري لفترة غير محددة.