عهدت دول مجموعة العشرين «G20» بأكثر من 21 مليار دولار لمكافحة فايروس كورونا، وذلك حسبما ذكر بيان للمجموعة، أمس (السبت).وقال البيان: «إن مجموعة العشرين والدول المدعوة قادت الجهود العالمية لدعم مكافحة جائحة فيروس كورونا التي نتج عنها حتى اليوم تعهدات بأكثر من 21 مليار دولار، لدعم تمويل الصحة العالمية».وفي 20 مايو الماضي، تعهد وزراء العمل في دول مجموعة العشرين خلال اجتماع عقد عبر الفيديو «بالحفاظ على الوظائف والدخل» في مواجهة جائحة كوفيد-19 الناجمة عن فايروس كورونا، مع العمل على تخفيف تداعياتها على أسواق العمل في العالم أجمع.وقال الوزراء في بيان صدر في ختام الاجتماع: «سنستكمل العمل معاً بالتعاون مع وزراء مجموعة العشرين على تطوير وتنفيذ الإجراءات الشاملة والفعالة في التخفيف من تداعيات الجائحة على أسواق العمل المحلية والعالمية والمجتمعات».وكانت السعودية، التي ترأس مجموعة العشرين حالياً، قد تعهدت بتقديم 500 مليون دولار لدعم الجهود العالمية لمكافحة الجائحة. وذكرت إنها ستخصص 150 مليون دولار لتحالف ابتكارات التأهب الوبائي و150 مليون دولار للتحالف العالمي للقاحات والتحصين و200 مليون دولار للمنظمات والبرامج الدولية والإقليمية الصحية المختصة الأخرى. يذكر أن المجموعة قد دعت في أبريل الماضي كل الدول والمنظمات غير الحكومية والمؤسسات الخيرية والقطاع الخاص للمساعدة في سد فجوة مالية تزيد على 8 مليارات دولار لمكافحة جائحة كوفيد-19.