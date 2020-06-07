تراجعت أسعار الذهب بأكثر من 2%، إذ تلقت الآمال في انتعاش اقتصادي عالمي دفعة من بيانات أقوى من المتوقع للوظائف الأمريكية غير الزراعية؛ ما قلص الطلب على أصول الملاذ الآمن، مع التفاؤل بتراجع حدة تأثير جائحة كورونا على الاقتصاد.وهبط الذهب في المعاملات الفورية 1.9% إلى 1678.81 دولار للأوقية. وجرت تسوية عقود الذهب الأمريكية الآجلة بانخفاض 2.6% إلى 1683 دولاراً، هبوطاً من 1725 دولاراً، بخسارة 42 دولاراً.وتراجع المعدن الأصفر نحو 2.6% منذ بداية الأسبوع الماضي، ويتجه صوب تسجيل أكبر انخفاض منذ الأسبوع المنتهي في 13 مارس الماضي.وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفع البلاديوم 0.7% إلى 1945.81 دولار للأوقية، في حين نزل البلاتين 2.3% إلى 817.49 دولار.ونزلت الفضة 2.3% إلى 17.32 دولار للأوقية وتتجه صوب أول انخفاض أسبوعي في 5 أسابيع.