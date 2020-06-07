أظهرت بيانات من شركة «إيرباص»، أن تسليمات الشركة تعافت في شهر مايو الماضي مقارنة بالشهر السابق، لكنها ظلت أقل بكثير من المستويات المعتادة بعد الهبوط بشكل كبير؛ بسبب أزمة فايروس كورونا.وسلمت شركة صناعة الطائرات الأوروبية 24 طائرة في مايو ارتفاعاً من 14 في أبريل 2020، لكن بانخفاض 70% عن 81 طائرة في مايو 2019. ومما يسلط الضوء على أثر الأزمة، لم تبع إيرباص أي طائرة جديدة في مايو 2020.وترفع الأرقام إجمالي التسليمات منذ بداية العام الحالي إلى 160 طائرة، بانخفاض 49% من 313 في الفترة نفسها من 2019.ولا تزال شركات صناعة الطائرات تتضرر من نزول الطلب من شركات الطيران المتعطشة للسيولة ومشكلات لوجستية في استقدام فرق المعاينة من شركات الطيران وفجوات في سلاسل الإمداد ناجمة عن إجراءات التباعد الاجتماعي بهدف مواجهة فايروس كورونا.