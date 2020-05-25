أكد محافظ الهيئة العامة للجمارك أحمد الحقباني أن حركة العمل الجمركي خلال إجازة عيد الفطر المبارك مستمرة في جميع المنافذ البرية والجوية والبحرية، وذلك لضمان إنهاء الإجراءات الجمركية لجميع الواردات والصادرات خلال هذه الفترة، إذ تُسهم استمرارية العمل الجمركي في عدم تأثر مدة إنهاء الإجراءات الجمركية المتعلقة بتخليص البضائع؛ الأمر الذي يساعد على تيسير حركة التبادل التجاري وضمان تدفق الواردات والصادرات بشكل انسيابي وبمرونة عالية.وبين أن ذلك يأتي حرصاً من الجمارك السعودية على استمرارية العمل دون توقف مما يُسهم في توفير السلع للمستهلكين، وما يترتب على ذلك من انعكاس إيجابي على الاقتصاد الوطني.