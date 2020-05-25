أسهمت غرفة تجارة وصناعة الطائف في إثراء الجانب التدريبي في مجال ريادة الأعمال بما يتوافق مع رؤية المملكة 2030 لأكثر من 5 آلاف شاب وفتاة بهدف تعزيز معارفهم ومهاراتهم العملية.وطيلة أيام شهر رمضان الماضي، نفذت الغرفة أكثر من 20 دورة عن بُعد بمشاركة عدد من الجهات المتخصصة، تناولت محاورها جوانب ريادة الأعمال العلمية والعملية التطبيقية والنظرية.ونقلت غرفة الطائف خلال هذه الفترة برامجها التدريبية والمجتمعية عبر تقنيات التواصل عن بُعد نظراً للإجراءات الوقائية من فايروس كورونا.